Стелу в память о забайкальцах-защитниках Ленинграда открыли на Невском Пятачке

Стелу «Вечная память забайкальцам-защитникам Ленинграда» открыли на Невском Пятачке. Фото: правительство Ленобласти

Торжественная церемония открытия стелы «Вечная память забайкальцам-защитникам Ленинграда» состоялась 14 июля на Интернациональной аллее славы, расположенной на Невском Пятачке. Подробностями поделилась пресс-служба администрации Ленинградской области.

Как стало известно, создатели украсили гранитный мемориал картой Забайкальского края и металлической гильзой. Более того, на камень нанесли строки из стихотворения бурятского поэта Арслана Жамбалова «Обелиск памяти».

- Каждый год мы проводит на этом месте захоронения бойцов, которых находят в ленинградской земле до сих пор. У фашистов была задача уничтожить Ленинград, и наши ребята их били, жгли их танки, как и современные бойцы-участники СВО, - привела пресс-служба слова губернатора региона Александра Дрозденко.

В конце чиновник поблагодарил сограждан за сохранение памяти, пообещав «за ней ухаживать».

Меж тем в Санкт-Петербурге продолжается подготовка в Главному-военно-морскому параду, который состоится в конце месяца. На этом фоне жителей города предупредили об изменении графика разводки мостов днем 19 и 23 июля.