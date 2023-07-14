12 лазурных автобусов сгорели в Петербурге за год. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вице-губернатор Петербурга в своем телеграм-канале рассказал, что за год в Северной столице сгорело 12 лазурных автобусов. Из-за этого чиновник провел совещание с перевозчиками и поставщиками общественного транспорта. Он отметил, что директора предприятий несут личную ответственность за происшествия с новым подвижным составом.

– 12 из пяти тысяч автобусов – это, конечно, не много. Более того, в происшествии не пострадал ни один пассажир, – уточнил вице-губернатор.

Но, несмотря на это, эксплуатацию 30 машин Volgabus, поступивших в 2022 году, все-таки приостановили в «Пассажиравтотрансе». Вернуться они на линию только после исправления всех недочетов. Притормозили и приемку 98 автобусов этой же марки. Партию проверят на соответствие необходимым требованиям.

Кстати, один из них вспыхнул совсем недавно. Транспорт задымился из-за возгорания моторного отсека.