Лазурный автобус задымился на Кузнецовской улице

Обошлось без пострадавших. Фото: соцсети

Очередной лазурный автобус досрочно завершил поездку из-за ЧП. Пассажирский транспорт задымился во время поездки и аварийно остановился у дома №58 по Кузнецовской улице. Об этом сообщили очевидцы случившегося в соцсетях.

Известно, что автобус ехал по маршруту №72. Судя по фото и видео очевидцев, проблемы возникли в моторном отсеке - оттуда валил сизый дым. Пламени замечено не было.

- Пожарные службы приехали через пять минут, - заметили наблюдатели.

До приезда спасателей потушить автобус пытались, вероятно, водитель и один из очевидцев. Мужчина ловко забрался на крышу машины с огнетушителем, чтобы забить очаг задымления порошком. Никто не пострадал.

Официально причина задымления не названа. С 18 июня в Петербурге дымились и горели порядка семи лазурных автобусов.