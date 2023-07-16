Уголовное дело возбудили после массовой драки мигрантов со стрельбой в Кудрово

СК возбудил уголовное дело по факту драки мигрантов со стрельбой в Кудрово. Фото: vk.com/kudrovolife

СК возбудил уголовное дело после массовой драки мигрантов со стрельбой в городе Кудрово в Ленобласти. Напомним, вечером в субботу, 15 июля, местные жители массово выкладывали в соцсети страшные фото и видео с лежащими на асфальте ранеными мужчинами. Как выяснили в СК, трое приятелей повздорили со своим обидчиком, у которого оказался пистолет. Предварительно – травматический. В итоге нападавший ранил всех троих неприятелей. Сейчас его ищут. Состояние двух пострадавших - тяжелое, они в больнице.

- Уголовное дело возбуждено по статье за покушение на убийство двух и более лиц, - уточняют в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти. – Расследовать его будут в отделе особо важных дел. Выясняются все обстоятельства преступления.

Добавим, что СК дополнительно хочет проверить, законно ли все участники конфликта находились на территории России. По словам очевидцев в группах Кудрово во «Вконтакте», все мигранты якобы работали нелегальными таксистами.