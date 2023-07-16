Крупные пробки возникли на въездах в Петербург с севера

Крупные пробки появились на севере Петербурга в воскресенье, 16 июля. Фото: yandex.ru/maps

Автолюбители ругаются на крупные пробки на въезде в Петербург по направлению с севера. Горожане возвращаются домой с дач и неожиданно для себя встречают плотный трафик. А виной всему масштабные перекрытия на ЗСД из-за велогонки в рамках триатлона. Основные заторы возникли на трассе «Сортавала», а также на трех шоссе: Выборгском, Зеленогорском и Приморском.

- В 14:12 необычная пробка длиной в 4,5 километра зафиксирована на Приморском шоссе, на участке от Беговой улицы до Коннолахтинского проспекта. В ней водители теряют 36 минут, хотя в обычный день этот отрезок проезжают за шесть минут, - рассказали в сервисе «Яндекс.Пробки»

При этом в целом в Петербурге, по данным на 15:40, пробки набрали только два балла, что обычно для этого времени в воскресенье. Добавим, что все ограничения из-за триатлона обещают снять к 17:00, так что ждать осталось недолго.