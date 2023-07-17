Большинство жителей Петербурга признались, что испытывают тревогу и стресс

Большинство опрошенных жителей Петербурга испытывают тревогу и стресс. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Большинство жителей Петербурга пребывают в состояние стресса или испытывают сильную тревогу. Об этом свидетельствуют результаты опроса hh.ru. Так, каждый пятый горожанин (20%) оценил свое эмоциональное состояние на низший бал, еще столько же поставили двойку. Чувствуют себя «средне» 29% опрошенных. Хорошее настроение, на четыре балла, испытывают 26%. И лишь 5% оценили свое состояние на «отлично».

- Несмотря на такие не самые позитивные данные по сравнению с 2021 годом доля тех, кто оценивает свое эмоциональное состояние как хорошее в регионе выросла на 7%, а доля тех, кто оценивает свое состояние на двойку, наоборот, сократилась на 6%, - рассказала руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.

При этом, согласно опросу, петербуржцы возглавляют рейтинг по уровню тревожности. 17% опрошенных отметили, что испытывают очень сильный уровень тревоги, и еще 25% - сильный. Кроме того, 55% респондентов отметили, что чувствуют увеличение тревожности в сравнении с состоянием в прошлом году.