Подросток ударился головой о мост во время прогулки на теплоходе в Петербурге

Подросток получил сотрясение мозга после прогулки на теплоходе в Петербурге. Фото: западное МСУТ СК России

15-летнего подростка госпитализировали в больницу с сотрясением головного мозга после прогулки на теплоходе в Петербурге. Мальчик сидел на верхней палубе. Когда судно проплывало под Синим мостом по реке Мойка, подросток встал со своего места и ударился головой о мост. Об этом сообщает Западное межрегиональное управление на транспорте СК России.

- Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту травмирования подростка, - добавили в ведомстве.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Отметим, что на теплоходе висит табличка, которая предупреждает о том, что перед и под мостами вставать запрещено.