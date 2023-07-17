Женщина получила сильные ожоги из-за взорвавшегося фена в Петербурге

Женщину госпитализировали в ожоговое отделение. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Женщина попала в больницу после неудачной сушки волос феном. Она включила прибор в первом часу ночи, но в какой-то момент техника взорвалась и загорелась прямо в руках петербурженки. В итоге из квартиры на улице Александра Матросова ее отвезли в НИИ скорой помощи. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- 25-летняя петербурженка из Выборгского района 17 июля около двух часов ночи была доставлена в НИИ скорой помощи. Врачи обработали ей обе кисти рук с ожогами 1, 2 и 3А степеней, - рассказал источник.

Пациентку госпитализировали в ожоговое отделение. Самочувствие девушки не уточняется, но очевидно, что теперь ей предстоит длительное лечение.

Напомним, накануне в полицию Петербурга обратились две школьницы, к которым пристал неизвестный мужчина. Эксгибициониста задержали и поместили в изолятор временного содержания.