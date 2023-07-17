Таксист вышвырнул из машины инвалида из-за ссоры в Петербурге

Пострадавший инвалид сам обратился к сотрудникам полиции. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Таксист из Петербурга вышвырнул из машины пассажира с костылями. Изначально водитель повздорил с инвалидом. В конце концов, он решил избавиться от пассажира и высадил его на перекрестке с Лабораторным проспектом, рядом с автобусной остановкой в сторону Полюстровского проспекта. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- После скандала водитель вытолкнул инвалида из салона, а уезжая, якобы проехал по костылям и скрылся в неизвестном направлении, - рассказал источник.

Пострадавший обратился в правоохранительные органы. От госпитализации с места происшествия мужчина отказался. Сейчас ситуацию проверяет полиция Калининского района. Известно, что машина такси принадлежала крупной компании, которая предоставляет услуги такси и грузоперевозок.

Напомним, накануне в больницу попала девушка, в руках которой взорвался и загорелся фен. Пострадавшая получила сильные ожоги кистей рук.