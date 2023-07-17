Пожар площадью 700 «квадратов» произошел на складе в Выборгском районе Петербурга

Пожарные локализовали пламя. Фото: Прокуратура Петербурга

Мощное пламя охватило производственное здание на севере Санкт-Петербурга. При этом прибывшим на место огнеборцам удалось локализовать возгорание на площади 700 квадратных метров, говорится в заявлении регионального управления МЧС России.

Сотрудники экстренных служб продолжают работы на территории предприятия по дополнительному номеру 1-БИС. Всего к тушению пожара были привлечены 67 человек личного состава и 15 единиц специальной техники.

- 17 июля в 10:49 поступило сообщение о пожаре по адресу: Выборгский район, 2-й Верхний переулок, дом 5И, - уточнили в ведомстве.

К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало. Также остается неизвестна причина возгорания на одном из объектов предприятия по производству полипропилена.

Напомним, ранее жительницу Выборгского района доставили в больницу с сильными ожогами кистей рук. Женщина получила травмы из-за взорвавшегося фена для сушки волос.