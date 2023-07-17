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НовостиПроисшествия17 июля 2023 11:15

Байкер насмерть разбился в ДТП на Парашютной улице в Петербурге

Автомобиль не уступил дорогу мотоциклисту и столкнулся с ним
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мотоциклист погиб на месте происшествия.

Мотоциклист погиб на месте происшествия.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники полиции в Петербурге проводят проверку после ДТП с участием мотоциклиста. Смертельная авария произошла в ночь на 17 июля на Парашютной улице. Водитель «Шевроле-Круз» не уступил байкеру и влетел в железного коня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных повреждений скончался на месте происшествия, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все детали случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, накануне таксист вышвырнул из автомобиля инвалида. После произошедшего разъяренный водитель проехался по костылям пассажира и скрылся. В скандале разбираются полицейские.