Съезд на КАД с Парашютной улицы будут перекрывать по ночам с 19 июля

Ограничения будут действовать четыре ночи. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге четыре ночи подряд будут перекрывать съезд с Парашютной улицы на внешнее кольцо КАД. Движение полностью перекроют 19, 20, 21 и 22 июля. Ограничения будут действовать с часу ночи до пяти часов утра. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- На дороге будут проведены работы по окраске пролетного строения путепровода. Работы пройдут в рамках ремонта путепровода над проезжей частью кольцевой автодороги, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

В пресс-службе рассказали, что пролетное строение будут красить именно ночью, когда на дороге меньше машин. На это время на трассе появятся временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, смонтируют сигнальные фонари дежурного освещения.

Напомним, накануне на Парашютной улице автомобиль «Шевроле-Круз» насмерть сбил мотоциклиста. Водитель байка погиб на месте происшествия. Полицейские разбираются в аварии.