Топ самых необычных имен для младенцев Петербурга за первую половину 2023 года возглавили Неон и Эра

Среди самых необычных имен, которыми называли детей в Петербурге, оказались Неон и Эра. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комитет по делам ЗАГС поделился списком необычных имен, которые давали своим малышам родители в первой половине 2023 года в Петербурге. В рейтинг вошли 10 мужских и 10 женских имен. Интересно, что каждое из них за обозреваемый период встречалось лишь один раз.

Так, среди мужских имен оказался Неон. Оно возникло от греческого «молодой, юный; умеющий плавать». Один из малышей носит имя Атлас. Оно также произошло от греческого слова и означает «выносливый, несокрушимый». Еще одного мальчика назвали Лучезар. Это имя древнеславянского происхождения и переводится как «солнечный». Один из новорожденных носит старинное имя Патрикей. Оно появилось от латинского «патриций», что означает аристократ. Также в рейтинг вошли Алесь, Дарийсвет, Геральд, Людвиг, Морфей и Каспиан.

Что касается женских имен, то одним из самых необычных стало Эра, которое обозначает светлые перемены. Одна из новорожденных носит имя Иуния, которое раньше в Риме давали в честь богини Юноны. Другим редким именем стала Вива, которое имеет латинские корни и означает «живой». Еще одну малышку назвали Алегрия, что с латинского переводится как «веселье, радость». Также в список вошли Камелия, Царина, Нюта, Флориана, Мелиссия и Кириона.