Иномарка перевернулась на крышу на площади Восстания в Петербурге

Иномарка оказалась на крыше на площади Восстания. Фото: vk.com/spb_today

ДТП с участием легковой машины Hyundai Solaris произошло в самом центре Санкт-Петербурга. Белая иномарка перевернулась на крышу рядом со станцией метро «Площадь Восстания», рассказали очевидцы.

К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало. При этом на помощь водителю, чья машина «прилегла» на крышу, прибыли несколько экипажей МЧС России.

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В связи с аварией движение транспорта на площади Восстания оказалось сильно затруднено. По данным сервиса «Яндекс. Карты», вокруг обелиска «Город-герой Ленинград» образовалась огромная пробка в несколько сторон.

Заторы на дорогах ожидаются и во вторник, 18 июля. Все из-за репетиции парада ко Дню Военно-морского флота России, из-за которой днем разведут сразу четыре моста.