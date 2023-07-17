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НовостиОбщество17 июля 2023 13:07

Четыре моста в Петербурге разведут днем 18 июля из-за репетиции парада ко Дню ВМФ

Мосты разведут почти на полтора часа
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Четыре моста разведут в Петербурге днем 18 июля.

Четыре моста разведут в Петербурге днем 18 июля.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге днем 18 июля разведут сразу четыре моста. Это связано с проведением первой дневной репетиции Главного Военно-морского парада. Данное мероприятие было запланировано на 19 июля. Однако из-за ожидаемого ухудшения погоды репетицию решили перенести на день раньше. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

- Разводки Дворцового, Литейного, Троицкого и Благовещенского мостов состоятся 18 июля с 10:55 до 12:15. Согласно данным Комитета по транспорту, ограничения движения установят с 09:00 до 14:00, - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что данный график является предварительным. Организаторы еще могут изменить время в день проведения репетиции. Вместе с этим, на разведение переправы ночью репетиция никак не отразится, все пройдет по обычному графику.

Напомним, что вторая репетиция парада состоится днем 23 июля. Дворцовый, Троицкий, Литейный и Благовещенский мосты разведут с 11:00 до 12:15. График также еще может измениться.