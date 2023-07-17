Желтый уровень опасности из-за дождя и грозы объявили в Петербурге 18 июля

На погоду в Петербурге влияют циклоны. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ухудшение погодных условий ожидается в Петербурге 18 июля. Из-за этого в городе объявили желтый уровень опасности, сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на информацию Росгидрометцентра.

- С 11 часов до 21 часа 18 июля на территории Санкт Петербурга объявлен желтый уровень погодной опасности. Причиной такого решения стали дожди и гроза, которые ожидаются в Северной столице по прогнозам синоптиков, - говорится в сообщении регионального ведомства.

В ведомстве объяснили, что желтый уровень означает потенциально опасную погоду. Водителей попросили проявлять особую осторожность и при возможности не ездить на своих автомобилях из-за высокого риска аварий. Пешеходам тоже рекомендовали быть внимательными.

Напомним, главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о кратковременных дождях в течение всей недели. Погода в городе будет меняться под влиянием различных циклонов.