Длинная пробка образовалась на мосту Александра Невского в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Огромная пробка образовалась в Петербурге на мосту Александра Невского. Жители города проводят в ней по два часа. Движение встало в сторону Заневского проспекта. Это подтверждают Яндекс.Карты.

- Неожиданно плотное движение сейчас на Невском проспекте. Загруженность магистрали к площади Александра Невского — десять баллов, что на три балла выше обычного, - говорится в сообщении.

В чем причина такого затора – не сообщается. Но, по словам водителей, лучше объехать этот маршрут, потому что ситуация на дороге там только ухудшается.

Напомним, в Петербурге четыре ночи подряд будут перекрывать съезд на КАД с Парашютной улицы. С 19 июля там на несколько часов планируют закрывать движение. В это время специалисты покрасят пролетные строения путепровода.