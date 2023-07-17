Мощный пожар на 3 тысячи «квадратов» разгорелся в Ломоносовском районе Ленобласти

Пламя разгорелось на три тысячи квадратных метров. Фото: vk.com/spb_today

Мощнейший пожар разгорелся на три тысячи квадратных метров в Ломоносовском районе в Петербурге. Возгорание началось около пяти часов вечера 17 июля. Об этом spb.kp.ru рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

- На данный момент площадь пожара составляет три тысячи квадратных метров. Там горит щепа. Пожар на Волхонском шоссе, - объяснили в чрезвычайном ведомстве.

На месте происшествия работают подразделения Федеральной противопожарной службы и дежурные смены Ленинградской областной противопожарной службы.

По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. Из-за чего пламя распространилось на такой огромной территории – пока не известно. Причины и обстоятельства возгорания предстоит выяснить дознавателям.

Напомним, в Петербурге днем горел склад. Огонь охватил территорию площадью 700 квадратных метров. Пострадали двое рабочих, их госпитализировали.