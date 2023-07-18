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НовостиПроисшествия18 июля 2023 6:46

Семилетняя девочка умерла в Петербурге от привезенной с отдыха загадочной болезни

В обстоятельствах смерти девочки сейчас разбираются следователи
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Семилетняя девочка умерла от загадочной болезни в Петербурге.

Семилетняя девочка умерла от загадочной болезни в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Семья из Петербурга отправилась на неделю с 9 по 16 июля отдохнуть в Калининград. Однако отпуск обернулся загадочной болезнью дочери. 14 числа девочка пожаловалась на плохое самочувствие. Когда семья вернулась в Северную столицу, ребенку вызвали врача из частной клиники. Тот взял анализы и назначил лечение. Но девочке лучше не становилось, и она вскоре умерла. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Около 22:00 17 июля кожные покровы резко изменили цвет, была вызвана скорая помощь. Врачи проводили реанимацию, но безрезультатно, - передает источник.

Чем заразилась девочка и стала ли болезнь причиной смерти, выяснит экспертиза. В других обстоятельствах трагедии разбираются следственные органы Петербурга.

Известно, что семья благополучная и не состоит на учете. Родители также воспитывают еще одну дочь 10 лет.