МЧС предупредило о ливнях и грозе в Петербурге 18 июля

В городе пройдут проливные дожди. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ухудшение погодных условий ожидается в Северной столице во вторник, 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- 18 июля в Санкт-Петербурге местами ожидаются ливни, грозы, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Напомним, по словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, дожди в Северной столице будут лить постоянно в течение всей недели. Но, к счастью, осадки останутся кратковременными. Температура воздуха составит чуть выше 20 градусов.

Ранее сообщалось, что в городе объявили желтый уровень погодной опасности из-за дождя и грозы. Он будет действовать с 11 до 21 часов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.