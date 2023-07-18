Чиновники в Петербурге пересядут на автомобили Lada в 2024 году

Александр Бельский в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» 92.0. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Спикер ЗакСа Александр Бельский в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» 92.0 FM заявил, что чиновники в Северной столице скоро перейдут на отечественный автопром. Об этом он рассказал во вторник, 18 июля.

- В следующем году на нашем бывшем заводе Nissan будет производиться автомобиль седан под маркой Lada. Мы планируем, что наши депутаты пересядут на эти автомобили. Пока это только инициатива, но скорее всего, решение будет принято окончательно, - заявил Бельский.

Сейчас некоторые депутаты ездят на устаревших автомобилях, которые проехали по 500-600 тысяч километров. Город тратит большие деньги на ремонт этих машин марки Toyota. Поэтому Петербург планирует поддерживать производство отечественных машин в городе. К слову, налоги от завода приходят в казну Северной столицы.

Напомним, в эфире радио Александр Бельский также рассказал, что с осени текущего года во дворах в районах платной парковки начнут появляться шлагбаумы.