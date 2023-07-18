За первую половину 2023 года в Петербурге выдали более 7,6 тысячи разрешений на работу такси

В Петербурге за первую половину 2023 года выдали 7,6 тысяч разрешений на работу такси. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге за шесть месяцев 2023 года таксистам выдали более 7,6 тысячи разрешений на перевозку пассажиров и багажа. Согласно данным комитета по транспорту, за первую половину 2022 года выдали порядка 4,3 тысячи разрешений. Таким образом, в этом году разрешений выдали почти в два раза больше.

Всего же в Северной столице действует свыше 29 тысяч разрешений. Из них подавляющее большинство - 21,7 тысячи - выдали юридическим лицам. Еще четверть разрешений - 7,5 тысячи - приходится на частников.

- Для сравнения: в аналогичную дату 2022 года действовало 22,4 тысячи разрешений. Из которых 15,3 тысячи выдали юридическим лицам и порядка 7 тысяч - индивидуальным предпринимателям, - добавили в комитете.

В ведомстве напомнили, что с 1 сентября в Северной столице такси приведут к одному внешнему виду. В частности, автомобили станут белыми с желтой светоотражающей полосой на боковых частях кузова. А экологический класс машины должен быть не ниже Euro-3. Такие правила распространятся на перевозчиков, которые будут оформлять разрешения после наступления осени.