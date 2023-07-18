Почти 10 тысяч нелегальных таксистов поймали в Петербурге и Ленобласти за месяц

Без специальных разрешений в Петербурге выявили 9609 таксистов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области и Петербурге сотрудники ГИБДД целый месяц проводили рейд, чтобы выявить таксистов, которые работают без специальных разрешений. Специалисты поймали в апреле почти 10 тысяч нарушителей. Об этом рассказал cтарший инспектор по особым поручениям четвертого отдела Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подполковник полиции Олег Кошенков.

- Без специальных разрешений в Петербурге выявили 9609 таксистов. На специальную стоянку по результатам рейда отправились 7390 машин. Водительские удостоверения иностранных образцов предъявили 200 водителей - это тоже считается нарушением, - рассказал Олег Кошенков.

Тем временем, за первую половину 2023 года разрешения на работу в такси получили более 7,6 тысяч водителей. Это в два раза больше, чем за такой же период в прошлом году. Сейчас в Северной столице работать разрешено 29 тысячам таксистов. Большинство разрешений выдано юридическим лицам.