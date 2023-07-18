Площадь мощного пожара в Ломоносовском районе Ленобласти сократили до тысячи квадратов. Фото: пресс-служба МЧС Фото: Артем КИЛЬКИН

Мощный пожар случился вчера, 17 июля, на металлобазе «Волхонка». Там на площади в три тысячи квадратных метров вспыхнула щепа. Спустя сутки возгорание потушили до состояния тления. Но отдельные очаги все еще прорываются. Сейчас жар идет примерно от тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

– К восьми часам открытое горение отсутствует. Продолжаются работы по проливке, – уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Специалисты также уточнили, что уже в Ломоносовском районе нет открытого горения, а при его возникновении они быстро усмиряют разбушевавшуюся стихию. На месте круглосуточно работают пожарные «Леноблпожспаса» вместе с личным составом федеральной пожарной охраны области и муниципальной пожарной охраной Петербурга. На пепелище сейчас задействовали 11 единиц техники.