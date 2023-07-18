Мужчину эвакуировали из пожара на Магнитогорской улице в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В одной из квартир многоэтажного дома на Магнитогорской улице в Петербурге сегодня, 18 июля, вспыхнул пожар. Из жилого помещения, где возник огонь, спасатели эвакуировали мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

– Очевидцы передали информацию на пульт сотрудников ведомства о возгорании в Красногвардейском районе около девяти часов вечера, – уточнили специалисты службы.

Оказалось, что загорелись постельные принадлежности. Голодное пламя заняло площадь лишь в полтора квадратных метра. Но упорно старалось перекинуться дальше. Команде пожарных потребовалось меньше десяти минут, чтобы полностью потушить желающую полакомиться и остальными частями дома стихию. В возгорании никто не пострадал, а сам хозяин квартиры отделался испугом.

Ранее spb.kp.ru писала, что площадь мощного пожара в Ломоносовском районе Ленобласти сократили до тысячи квадратов.