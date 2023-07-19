Стоимость проезда в такси в Петербурге может вырасти в 1,5 раза после реформы 1 сентября

Поездка в такси в Петербурге может стать дороже в 1,5 раза с 1 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге и Ленобласти стоимость поездки в такси осенью может увеличиться минимум в 1,5 раза. Это связано с тем, что реформа, которая вступит в силу с 1 сентября, вызовет отток и нехватку водителей. Таким мнением поделился высказал представитель Общественного Совета по развитию такси по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Андрей Белов на пресс-конференции ТАСС.

- Ужесточение требований, естественно, вызовет отток и нехватку водителей. Как следствие это приведет к повышению тарифов на услуги такси. Мы прогнозируем, что после 1 сентября тарифы вырастут минимум в 1,5 раза. Многое также будет зависеть от политики агрегаторов такси, - указал Андрей Белов.

Кроме того, по мнению представителя совета, реформа может привести к тому, что из-за невыгодных условий большая часть легальных таксистов уйдет в тень. Белов отмечает, что перекрашивать в белый или обклеивать белой пленкой машину, а затем вносить изменения в необходимые документы затратно. Поэтому водителям будет проще работать «в черную».