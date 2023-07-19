Самым желанным для командировки городом стал Петербург

Петербург возглавил рейтинг городов для командировки мечты. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербург возглавил рейтинг городов, куда россияне хотели бы отправиться в командировку. Северную столицу как город мечты для деловой поездки выбрали 11% опрошенных. Чаще всего побывать в Петербурге по работе хотят жители Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярска. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob, опросив 1,6 тысячи человек.

- Главная мечта тех, кто ездит в командировки, - попасть в Санкт-Петербург. Побывать в Северной столице по работе хотел бы каждый девятый: 11%. Однако доля желающих снизилась с 16% в прошлом году, - говорится в исследовании.

На втором месте оказалась Москва. Съездить в деловую поездку в столицу хотели бы 9% опрошенных. При этом чаще других этот город выбирают петербуржцы. Также жители Северной столицы мечтают посетить по работе Казань и Калининград.

В пятерку лидеров городов для командировки мечты вошли Владивосток (8%), Сочи и Калининград (по 6%). Кроме них респонденты называли Казань, Краснодар, Екатеринбург, Нижний Новгород, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск и другие города. При этом 13% респондентов отметили, что готовы отправиться в командировку куда угодно.