Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июля 2023 8:59

Четыре моста разведут днем 19 и 23 июля в Петербурге из-за главного Военно-морского парада

19 июля будет репетиция, а 23 - состоится парад
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мосты разведут днем во время репетиции и мероприятия.

Мосты разведут днем во время репетиции и мероприятия.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербуржцев предупредили о графике разводки мостов в дни проведения репетиций Главного Военно-морского парада и самого мероприятия. В это время будут действовать ограничения движения транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

- Дневные разводки Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов пройдут 19 и 23 июля. Соответственно, движение транспорта будет ограничено с девяти утра до 12:15, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что петербуржцев рекомендуют перевести на «удаленку» в дни проведения саммита «Россия-Африка», который пройдет с 26 по 28 июля. Такое постановление накануне подписал Александр Беглов. Решение объяснили транспортной загруженностью города из-за множества африканских делегаций.