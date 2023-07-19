Четыре моста разведут днем 19 и 23 июля в Петербурге из-за главного Военно-морского парада

Мосты разведут днем во время репетиции и мероприятия. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербуржцев предупредили о графике разводки мостов в дни проведения репетиций Главного Военно-морского парада и самого мероприятия. В это время будут действовать ограничения движения транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

- Дневные разводки Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов пройдут 19 и 23 июля. Соответственно, движение транспорта будет ограничено с девяти утра до 12:15, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что петербуржцев рекомендуют перевести на «удаленку» в дни проведения саммита «Россия-Африка», который пройдет с 26 по 28 июля. Такое постановление накануне подписал Александр Беглов. Решение объяснили транспортной загруженностью города из-за множества африканских делегаций.