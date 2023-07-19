Три интернет-группы с прогулками по крышам Петербурга оказались незаконными

Суд признал три группы о прогулках по крышам Петербурга незаконными. Фото: Артем КИЛЬКИН

В социальных сетях часто можно встретить объявления, где жителям и гостям Северной столицы предлагают прогуляться по крышам. Зачастую такие предложения незаконны. Так, суд решил, что информация, размещенная в группе «Открытые крыши Санкт-Петербурга/Крыши Питера/СПБ» в соцсети «ВКонтакте» и каналах «Оpen_roofs» в Telegram и Tik-Tok, запрещена к распространению на территории России. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Иск в суд подала прокуратура. Как показала проверка, объявления о прогулках по крышам формирует позитивное отношение молодежи, в том числе и несовершеннолетних, к субкультуре «Руфинг». Отметим, что она является экстремальной и требует обязательного соблюдения техники безопасности.

- Указанные группы не имеют каких-либо возрастных или иных ограничений в доступе, в связи с чем, данная информация может нанести вред здоровью и психическому развитию детей, - говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что каналы в Telegram и Tik-Tok уже удалили, а группа во «ВКонтакте» пока продолжает работать. Но и ее в скором времени должны заблокировать.