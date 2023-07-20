За год конкуренция за рабочие места в Петербурге снизилась в 1,5 раза

В Петербурге за год конкуренция за рабочие места снизилась в 1,5 раза. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге за год конкуренция за рабочие места снизилась в 1,5 раза. Если в июне 2022 года на одну вакансию приходилось 6,5 резюме, то сейчас всего четыре. Такие данные говорят о том, что на рынке труда Северной столицы наблюдается острый дефицит кадров. Об этом свидетельствуют данные аналитиков сервиса hh.ru.

- Уровень конкуренции среди соискателей в Северной столицы в июне 2023 года обновил минимум, опустившись до четырех резюме на одну вакансию. Такой показатель говорит о глубоком дефиците кадров на рынке труда, - указано в исследовании.

Больше всего работников в Петербурге не хватает в сфере автомобильного бизнеса, где на одну вакансию приходится всего два резюме. Похожая ситуация наблюдается среди рабочего персонала (2,8 вакансий), в отраслях розничной торговли (2,3), медицины и фармацевтики (2,7), производства и сервисного облуживания (3,2), продаж и обслуживания клиентов (3,2), строительства и недвижимости (3,6).

А вот высокая конкуренция в Северной столице наблюдается среди представителей сферы искусства (20,6 резюме на одну вакансию), топ-менеджеров (17,5), в сфере страхования (13,5) и у маркетологов (10,5).