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20 июля 2023 7:47

В РЖД опровергли сильные задержки по пригородным поездам в Петербург

В колл-центре компании заявили, что задержек по пригородным направлениям не зафиксировано
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
В РЖД заявили, что ни один пригородный поезд в Петербург не задерживался утром 20 июля.

В РЖД заявили, что ни один пригородный поезд в Петербург не задерживался утром 20 июля.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В сети появилась информация, что утром 20 июля задержали три пригородных поезда, следующих на Финляндский вокзал Петербурга. Речь шла об электричках, которые отправляются из Приозерска и Кузнечного. Говорилось, что «Ласточка» из Кузнечного задерживается более чем на 1,5 часа, а остальные на 15-18 минут. Однако spb.kp.ru в колл-центре РЖД заявили, что никаких задержек на пригородных поездах, следующих в Северную столицу, не зафиксировано.

- По поездам № 6512 Приозерск - Петербург, № 6524 Кузнечное - Петербург и № 7582 «Ласточка» Кузнечное - Петербург задержек не было, - ответил оператор на соответствующий вопрос.

Однако одна задержка действительно есть. Только она касается междугороднего направления – из Петербурга в Белгород. Поезд опаздывает на 40 минут. Причиной задержки послужила неисправность электровоза.