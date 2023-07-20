В РЖД опровергли сильные задержки по пригородным поездам в Петербург

В РЖД заявили, что ни один пригородный поезд в Петербург не задерживался утром 20 июля. Фото: Олег ЗОЛОТО

В сети появилась информация, что утром 20 июля задержали три пригородных поезда, следующих на Финляндский вокзал Петербурга. Речь шла об электричках, которые отправляются из Приозерска и Кузнечного. Говорилось, что «Ласточка» из Кузнечного задерживается более чем на 1,5 часа, а остальные на 15-18 минут. Однако spb.kp.ru в колл-центре РЖД заявили, что никаких задержек на пригородных поездах, следующих в Северную столицу, не зафиксировано.

- По поездам № 6512 Приозерск - Петербург, № 6524 Кузнечное - Петербург и № 7582 «Ласточка» Кузнечное - Петербург задержек не было, - ответил оператор на соответствующий вопрос.

Однако одна задержка действительно есть. Только она касается междугороднего направления – из Петербурга в Белгород. Поезд опаздывает на 40 минут. Причиной задержки послужила неисправность электровоза.