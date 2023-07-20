Проверенные после череды пожаров лазурные автобусы вернули на маршруты в Петербурге

В машинах не нашли никаких технических проблем. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Партию автобусов от группы компаний «Волгабас» проверили и выпустили обратно на маршруты Петербурга. Дело в том, что в последнее время лазурный транспорт часто загорается или теряет двигатели на ходу. Поэтому комитет по транспорту временно снимал с маршрутов 30 машин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Волгабас».

- Никаких критичных нарушений и дефектов в работе обследованной техники не выявлено. Соответствующие всем нормативам автобусы вновь вышли на городские маршруты, - приводит издание цитату компании.

Там объяснили, что инциденты, которые были связаны с возгоранием, носят несистемный характер. Это случалось во время сервисной обкатки или перегона на ремонтные работы. Никто из пассажиров не пострадал из-за возгораний.

В компании уточнили, что на данный момент на маршруты вернулись 17 автобусов.