Темпы введения в эксплуатацию элитного жилья замедлились в Петербурге

В Петербурге замедлились темпы ввода в эксплуатацию элитного жилья. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге сейчас выставлены на продажу около тысячи квартир и апартаментов премиум-класса, что сопоставимо с уровнем четвертого квартала 2021 года. При этом только половина элитного жилья продается во введенных в эксплуатацию домах. Это говорит о том, что активное пополнение рынка недвижимости новыми предложениями не происходит. Такие данные приводит консалтинговая компания NF Group.

- По итогам первой половины 2023 года объем предложения на первичном рынке элитного жилья Петербурга составил около тысячи квартир и апартаментов общей площадью 136,9 тысячи «квадратов». Показатель увеличился лишь на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, - отмечают аналитики.

При этом с конца 2021 года общая площадь таких объектов выросла на 30%, в среднем она составляет 133 квадратных метра. А в сравнении июня 2022 и июня 2023 средняя цена квадратного метра в элитной новостройке снизилась на 8% до 549 тысяч рублей. Также падение зафиксировали и на вторичном рынке – на 4% до 529 тысяч рублей за «квадрат».