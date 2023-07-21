Мужчина тайно снимал на видео голую 15-летнюю падчерицу в ванной в Петербурге

Петербуржец снимал на видео голую 15-летнюю падчерицу в ванной комнате. Фото: Артем КИЛЬКИН

Отчима-извращенца выявили в Петербурге. В мае 36-летний мужчина спрятал в ванной комнате телефон, чтобы снимать голую 15-летнюю падчерицу. В июле следственный комитет возбудил уголовное дело. Любителя подглядывать за подростком задержали и поместили в изолятор временного содержания. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по статьям 242.2 и 137 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов и нарушение неприкосновенности частной жизни), - уточнил источник.

Известно, что мужчина нигде не работает. Также его судили в 2016 году за угон автомобиля. Тогда его приговорили к трем месяцам лишения свободы. Теперь же ему грозит срок значительно больше. За использование подростка для изготовления порнографических материалов его могут посадить на срок от трех до десяти лет.