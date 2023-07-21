Катер затонул в Петербурге во время ночной прогулки

Катер затонул в Малой Невке в Петербурге. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

В ночь на 21 июля на Малой Невке в Петербурге затонул катер. Судно резко начало набирать воду, когда разворачивалось у Большого Петровского моста. На борту в это время находилось три пассажира и водитель. К счастью, они отделались лишь испугом и не пострадали. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

- В ходе выезда на место происшествия транспортными полицейскими предварительно установлено, что в момент разворота у Большого Петровского моста судно стало набирать воду и тонуть. На плавсредстве в это время находилось трое пассажиров и судоводитель. В результате происшествия никто не пострадал, - передает пресс-служба.

Транспортные полицейские по данному факту организовали проверку. Обстоятельства случившегося продолжают устанавливать.