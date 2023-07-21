Трехлетний малыш расшиб голову на детской площадке в Петербурге

Малыша срочно госпитализировали в больницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прогулка на детской площадке закончилась поездкой в больницу для трехлетнего ребенка в Курортном районе Петербурга. Малыш упал и сильно ударился в поселке Песочный. Инцидент произошел около шести часов вечера 20 июля около дома на улице Литвинова. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Малыша срочно доставили в Первомайскую больницу, где у него нашли закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Обстоятельства происшествия уточняются, - рассказал источник.

Напомним, накануне в Ленобласти в больницу попал 13-летний подросток, который во время прогулки угодил в заросли борщевика. В итоге у мальчика диагностировали химические ожоги голени и коленного сустава первой и второй степени. Ребенку предстоит лечение.