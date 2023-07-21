Пассажир рейса Санкт-Петербург – Москва попал под суд из-за шутки о бомбе в самолете

Шутка о бомбе в самолете для пассажира рейса Санкт-Петербург – Москва обернулась судебным разбирательством. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рейс из Санкт-Петербурга в Москву, который выполнялся днем 19 июня, взбудоражила страшная информация. Один из пассажиров сообщил, что в его рюкзаке лежит бомба. Если быть точнее, то, когда бортпроводник осматривал ручную кладь, он сказал: «Не трогайте, взорвется». Шутку мужчины не оценили и вызвали полицейских и ОМОН. Багаж пассажира осмотрели и взрывчатых веществ и устройств там не обнаружили. А хулигана обвинили в заведомо ложном сообщении о теракте. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Пассажир, грубо нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, умышленно, из хулиганских побуждений, достоверно зная, что никакого акта терроризма не готовится, сообщил бортпроводнику об имеющемся в его ручной клади взрывном устройстве, - сообщили в пресс-службе.

Дело рассматривал Московский районный суд. Однако в последствии хулиган извинился за свое поведение. В связи с примирением сторон суд прекратил уголовное дело.