В Петербурге мать назвала новорожденного сына Владимир Путин

Петербуржцы назвали новорожденного сына Владимир Путин. Фото: пресс-служба комитета здравоохранения Петербурга

В Петербурге новорожденному ребенку дали имя Владимир Путин. Тезка президента России появился на свет 10 июля в родильном доме №10. Родители малыша отметили, что им нравится энергетика этого имени. Кроме того, оно означает «владеющий миром». Об этом сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.

Мама малыша также поделилась, что ее отца тоже зовут Владимир и он тоже однофамилец с главой Российской Федерации. Она считает, что человек с таким именем приходит в этот мир, чтобы приводить людей к согласию и порядку.

- Мой сын принес с собой в мир мудрость, тепло и любовь. Как и любая мать, я хочу, чтоб он рос лидером, победителем по жизни! – добавила женщина.

Отметим, что президент России Владимир Путин тоже родился в Северной столице. Правда тогда город еще назывался Ленинград.