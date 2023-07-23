55 человек эвакуировали из двух домов в Петербурге из-за пожаров

Два пожара произошли в Петербурге ночью 23 июля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Два пожара произошло в Петербурге ночью 23 июля. Первый возник в доме 114к2 по улице Лени Голикова. Огонь охватил комнату в 15 квадратных метров в четырехкомнатной коммунальной квартире. Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 0:38. На место выдвинулись три пожарные машины и 15 спасателей. К 1:20 пламя потушили. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Петербурга.

- Из вышележащих квартир эвакуированы 15 человек. В результате пожара пострадал один человек, госпитализирован в больницу, - добавили в пресс-службе.

Второй пожар произошел в 1:33 на третьем этаже дома 23 по улице Свеаборгская. Там загорелся электрический щит. Огонь охватил 1,5 квадратных метра. На место приехали три пожарных машины и 15 человек личного состава МЧС. К 1:45 пламя потушили. Из опасной зоны эвакуировали 40 человек. Никто не пострадал.