Пьяный водитель насмерть сбил велосипедиста в Ленобласти

Велосипедист погиб под колесами иномарки в Ленобласти. Фото: пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

В Шлиссельбурге утром 22 июля произошло смертельное ДТП. Мужчина с велосипедом из автобуса и начал переходить дорогу в неположенном месте. В этот момент в него влетела Honda. Спасти велосипедиста не удалось. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

- Патруль вневедомственной охраны Росгвардии стал очевидцем ДТП. Сотрудники ведомства оперативно вызвали все экстренные службы, но, к сожалению, 31-летнего пешехода не удалось спасти, - говорится в сообщении.

Сотрудники Росгвардии задержали водителя иномарки. Оказалось, что он сел за руль пьяным.

Судя по кадрам с места происшествия, мужчину подбросило на лобовое стекло. Удар был такой силы, что стекло разбилось. Сама машина оказалась на обочине. Судя по всему, она проехала по велосипеду, так как он превратился в искореженную груду металла.