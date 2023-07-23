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НовостиПолитика23 июля 2023 10:58

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Петербурге

Также еще одна встреча лидеров государств назначена на 24 июля
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Петербурге для переговоров. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Петербурге для переговоров. Фото: kremlin.ru

В Константиновском дворце в Петербурге 23 июля проходят переговоры между президентом России Владимира Путина и лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Главы двух государств также планируют встретиться и 24 июля. Об этом сообщает ТАСС.

- Я кое-какие планы свои изменил, можем полтора - два дня провести, - сказал Владимир Путин, начиная встречу в Северной столице.

Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом вечером 22 июля. Лидеры стран собираются обсудить вопросы развития российско-белорусских отношений и интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. Также предполагается, что президенты поговорят на темы экономического взаимодействия, противостояния санкционному давлению, безопасности и затронут вопросы международной повестки.