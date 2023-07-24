Мигранты жестоко избили соседку в коммунальной квартире в Петербурге

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге женщину жестоко избили мигранты за просьбу об уборке. Это произошло в коммунальной квартире в Василеостровском районе, когда она попросила зарубежных соседей убраться в местах общего пользования. С тех пор петербурженка живет в страхе, потому что угрозы со стороны мужчин продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

- Глава СК Александр Быстрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту случившегося, - об этом говорится в сообщении регионального ведомства.

Следователи организовали проверку, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. Кроме этого, они проверят, законно ли мигранты находятся на территории страны. Центральный аппарат ведомства контролирует действия специалистов.

Напомним, накануне президент шахматного клуба до полусмерти забил подчиненного шахматной доской. Возбуждено уголовное дело.