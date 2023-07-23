«Незаметный и тихий»: Что известно о президенте шахматного клуба из Петербурга, который до полусмерти забил игральной доской подчиненного

Spb.kp.ru выяснила, за что могли жестоко избить судью Сергея Видякина из Петербурга. Фото: СОЦСЕТИ

Международный день шахмат в Петербурге омрачился поединком, достойным статьи Уголовного кодекса. 20 июля в пять часов утра в клубе «Петровская ладья» обнаружили его главного судью и администратора Сергея Видякина. 64-летний мужчина лежал в луже крови с пробитой головой и оторванным ухом. Рядом с ним валялась шахматная доска, вся в багровых пятнах. Оказалось, «сотрясающий ход конем» против судьи мог сделать 36-летний директор клуба Александр Волков, которого полиция задержала и подозревает в избиении. Spb.kp.ru попыталась разобраться, зачем тихий шахматист использовал блицкриг против коллеги-судьи.

Выпили и закусились

По словам друзей, у судьи Видякина – безупречная репутация. Арбитром был честным, в спорте с юных лет. Более того, «Петровская ладья» фактически держалась именно на его энтузиазме, уверяют коллеги. Видякин организовывал соревнования и привлекал спонсоров. Очередной турнир должен был состояться в выходные 22 и 23 июля. Но в ночь с 19 на 20 июля произошло нападение на судью.

В "Петровской ладье", в основном, занимались дети. Фото: СОЦСЕТИ

- Медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, открытый перелом костей носа, резаную рану носа, частично оторванное право ухо. Били по голове, в грудь и по рукам и ногам. Кроме этого у мужчины было острое отравление этанолом. Сейчас он в реанимации. Состояние тяжелое, но стабильное, - рассказал источник spb.kp.ru в правоохранительных органах.

Чуть позже в полиции подтвердили, что в ту ночь Видякин остался один на один с директором клуба Волковым. Они выпивали, пока дело не дошло до конфликта.

Александр Волков (справа на фото) - тихий и бесконфликтный человек, как говорят его коллеги. Однако у полиции к нему большие вопросы - именно он главный подозреваемый в избиении судьи Видякина (слева на фото). Фото: СОЦСЕТИ

- По предварительной информации, Видякин попросил у президента клуба повысить его в должности. Толкнул Волкова, а тот в ответ избил его шахматной доской, - добавил источник редакции.

Ход короля

Коллеги Сергея Видякина считают, что у того были основания держать обиду на директора.

- Клуб фактически умер после смерти бывшего директора Павла Другова, - вспоминает тренер по шахматам Галина Федосеева. – Сперва у нас забрали турнирный зал, потом кабинет методистов. Один за другим уходили педагоги.

Видякин с болью воспринимал перемены и всеми силами старался поддерживать жизнь клуба. Но новый директор не во всем поддерживал его.

Та самая шахматная доска, которой избили судью. Фото: СОЦСЕТИ

- Не верится, что Сергей мог просить повышение, - считает его коллега, шахматист Сергей Голиков. – Видякин и так всем занимался в клубе. Но с юридической позиции он мог потребовать отделить шахматы от того, что привносил Волков. Александр занимался там непонятно чем. Какое-то время жил в одной из комнат на втором этаже, потом все их сдал. Даже «коммуналку» выплачивал Видякин. Возможно, Сергей мог потребовать у Волкова, чтобы часть отчислений от аренды шла на коммунальные услуги.

При этом Волкова характеризуют тоже как неконфликтного человека.

- Александр – тень умершего Павла Другова, основателя «Ладьи». Человек незаметный, тихий, но в последнее время он все активнее сдавал помещения на Чайковского на втором этаже. Куда шли деньги? Видякин говорил, что вроде и с первого этажа его хотят выселить. Думаю, это и была почва конфликта, - рассуждает Голиков.

Те самые два этажа "Петровской ладьи". Из-за аренды помещений и мог возникнуть конфликт директора и судьи. Фото: СОЦСЕТИ

Любопытно, что на единственном видео с места событий, на котором сотрудники скорой помощи оказывают помощь избитому судье, в кадр попал сам Волков.

- Видели, он стоит там во всем чистеньком, без следов драки, - заметил коллега избитого судьи Сергей Голиков. – Хорошо бы узнать, чем именно занимался Волков на втором этаже. Возможно, там не одна фирма.

Официально

Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

- По факту избиения судьи возбудили уголовное дело по первой части статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» (подразумевает лишение свободы на срок до трех лет. – Прим.ред.). Подозреваемый задержан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Оторвано ухо, сотрясение и ссадины на лице: Шахматист до полусмерти забил игральной доской судью турнира

В шахматном клубе “Петровская ладья” судью и охранника избили игральной доской (подробности)

Уголовное дело возбудили в Петербурге после жесткого избиения судьи шахматных турниров

Полицейские задержали нападавшего (подробности)