Более 860 морских огурцов обнаружили в багаже пассажира в аэропорту Петербурга

Из Петербурга пытались вывезти более четырех килограммов сушеных морских огурцов. Фото: СЗТУ

Таможенники аэропорта Пулково нашли 864 сушенных морских огурца в багаже иностранца, который собирался улететь рейсом Петербург - Пекин. Китаец объяснил, что купил трепанга на рынке за 60 тысяч рублей и хотел увезти деликатес на родину. Однако оказалось, что этот вид находится под угрозой исчезновения, и вывозить его можно только при наличии специального разрешения. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

- Вывоз трепанга регулируется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения – СИТЕС и допускается только при наличии разрешительных документов, - говорится в сообщении.

Пулковская таможня организовала проверку и назначила экспертизу. Отмечается, что общая масса найденного деликатеса составила более четырех килограммов. Один килограмм сушеного трепанга равняется 30 килограммам живых особей.