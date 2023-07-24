Мужчину отправили в колонию за взятку в 30 тысяч рублей полицейскому в Петербурге

Мужчину приговорили к девяти месяцам колонии за взятку в 30 тысяч рублей петербургскому полицейскому. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суровый приговор вынесли мужчине, который дал взятку полицейскому. Все произошло 2 мая в Петербурге. Товарищи осужденного оказались в 29 отделе полиции УМВД России по Московскому району за нарушение миграционного законодательства. Их собирались привлечь к административной ответственности, но мужчина попытался отмазать земляков и предложил полицейскому 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга

- Мужчина положил наличные в паспорт одного из товарищей. Сотрудник полиции от получения незаконного вознаграждения отказался. Таким образом, преступный умысел осужденного не был доведен до конца, - указывает пресс-служба.

Мужчину признали виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу. Суд приговорил его к девяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.