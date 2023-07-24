Подросток вспорол ногу острым предметом, прыгнув в озеро в Петербурге

Парню потребовалась помощь врачей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пятеро детей с травмами попали в клинику Педиатрического университета на выходных. В воскресенье, 23 июля, во время купания в парке Осиновая роща 17-летний подросток прыгнул в воду и вспорол ногу острым предметом, который находился на дне. Об этом сообщает пресс-служба Педиатрического университета.

- При осмотре травмированной ноги выяснилось, что повреждено ахиллово сухожилие. Чтобы предотвратить тяжелые последствия, юноше ввели противостолбнячную сыворотку, - говорится в сообщении пресс-службы Педиатрического университета.

Мальчика экстренно госпитализировали во второе хирургическое отделение. Врачи произвели хирургическую обработку ран. Сейчас парень идет на поправку.

Напомним, в этот же день на ногу 16-летнего подростка из Кудрово свалилась бетонная плита. Парень попал в больницу, ему потребовалась операция.