В Петербурге простились с героически погибшим командиром «Ленинградского полка» Евгением Вашуниным

Евгений Вашунин героически погиб на спецоперации. Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга

Прощание с героически погибшим командиром «Ленинградского полка», полковником Евгением Вашуниным прошло в Петербурге. Военнослужащий погиб в ходе военной специальной операции 14 июля. Об этом ранее сообщал спикер ЗакСа Александр Бельский.

- Прощание уже идет и скоро закончится, - рассказали spb.kp.ru в пресс-службе администрации Невского района.

Напомним, Вашунин отправился на помощь отряду «Шторм», когда их окружили украинские боевики. Во время схватки полковник получил серьезное ранение и умер на поле боя. Командир «Ленинградского полка» сражался до последней минуты своей жизни.

- Мне повезло лично знать Евгения Александровича. Регулярно держали связь по вопросам поддержки наших бойцов, буквально в апреле виделись на заседании парламента. Он – пример самоотверженности и любви к Отечеству, - отметил Александр Бельский.