«Сражался до последней минуты жизни»: Командир «Ленинградского полка», полковник Евгений Вашунин героически погиб на спецоперации

На спецоперации героически погиб командир «Ленинградского полка» Евгений Вашунин. Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга

В ходе специальной военной операции героически погиб командир «Ленинградского полка», полковник Евгений Вашунин. Это случилось 14 июля, когда он отправился на помощь отряду «Шторм», который окружили украинские боевики. Противник заметил движение и началась схватка. В ходе нее полковник получил серьезное ранение, от которого умер на поле боя, продолжая сражаться до последней минуты жизни. Об этом рассказал председатель Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский.

- Ушел из жизни достойный гражданин и талантливый военачальник, командующий «Ленинградским полком». Полковник Евгений Александрович Вашунин посвятил себя преданному служению нашей Родине. Его гибель – невосполнимая утрата для всех нас, - написал Александр Бельский.

Евгения Вашунина посмертно представили к званию Героя Российской Федерации за проявленные мужество и героизм.

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