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Политика24 июля 2023 16:44

«Сражался до последней минуты жизни»: Командир «Ленинградского полка», полковник Евгений Вашунин героически погиб на спецоперации

Командир «Ленинградского полка» Евгений Вашунин героически погиб на спецоперации
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
На спецоперации героически погиб командир «Ленинградского полка» Евгений Вашунин. Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга

На спецоперации героически погиб командир «Ленинградского полка» Евгений Вашунин. Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга

В ходе специальной военной операции героически погиб командир «Ленинградского полка», полковник Евгений Вашунин. Это случилось 14 июля, когда он отправился на помощь отряду «Шторм», который окружили украинские боевики. Противник заметил движение и началась схватка. В ходе нее полковник получил серьезное ранение, от которого умер на поле боя, продолжая сражаться до последней минуты жизни. Об этом рассказал председатель Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский.

- Ушел из жизни достойный гражданин и талантливый военачальник, командующий «Ленинградским полком». Полковник Евгений Александрович Вашунин посвятил себя преданному служению нашей Родине. Его гибель – невосполнимая утрата для всех нас, - написал Александр Бельский.

Евгения Вашунина посмертно представили к званию Героя Российской Федерации за проявленные мужество и героизм.

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