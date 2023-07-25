Автобусный маршрут №39Э до Пулково усилят на время проведения саммита «Россия-Африка»

Автобусный маршрут усилили. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге на время проведения саммита «Россия-Африка» усилят автобусный маршрут №39Э, который связывает станцию метро «Московская» и аэропорт «Пулково». На этот путь будут выходить семь автобусов с 26 по 28 июля. Об этом сообщает комитет по транспорту.

- Количество рейсов увеличится до 152, а интервал сократится до 8-20 минут в часы пиковой нагрузки, - рассказали в ведомстве.

Помимо автобуса №39Э, примерно по такому же маршруту ездит автобус №39. Он тоже отправляется от станции метро «Московская» и едет до Пулково в том числе по улице Костюшко. На маршруте работают 26 автобусов. Их интервал движения составляет от четырех до шести минут в часы пик.

Напомним, во время проведения саммита «Россия-Африка» в Петербурге будут действовать некоторые ограничения на дорогах. С 24 июля дорогу в аэропорт сузили.