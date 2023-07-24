Дорогу в аэропорт Пулково сузили до конца июля из-за саммита «Россия-Африка»

В аэропорт Пулково желательно выезжать заранее из-за действующих ограничений. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербуржцам придется потерпеть ограничения на дорогах, которые будут действовать во время проведения саммита «Россия-Африка». Некоторые из них вступили в силу уже с понедельника. С 24 июля сузили дорогу в аэропорт. Меньше места стало также на Петербургском шоссе на пересечении с Соколиной улицей и на Пулковском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

- Во время саммита будут перекрыты некоторые участки дорог. Ограничения уже действуют на отрезках Стартовой улицы, Домодедовской, Внуковской. С 26 июля перекроют части Петербургского шоссе, Усть-Славянского шоссе и Сарицкой улицы, - добавили в ведомстве.

С неудобствами столкнутся жители Шушар, потому что выезд и въезд в их поселок будут закрывать два раза в день: утром с 7:30 до 10:00 и вечером с 16:00 до 20:00.

Напомним, ранее сообщалось, что недавно Александр Беглов подписал постановление о проведении саммита, в котором говорится, что организациям рекомендуется перевести работников на «удаленку», чтобы разгрузить дороги. Ожидаются серьезные пробки из-за делегаций из других стран.

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